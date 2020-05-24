Завод «ГРАЗ» произвел и отгрузил 62 алюминиевых полуприцепа для ПАО «Татнефть»

© graz.ru

Завод «ГРАЗ» из Нижегородской области произвел и отгрузил 62 алюминиевых полуприцепа для крупного подрядчика ПАО «Татнефть». Для этого клиента это уже не первая партия. В 2018 году были поставлены 40 единиц таких же полуприцепов.

© graz.ru

© graz.ru