Инженер-конструктор запускает производство сельскохозяйственных пневмоходов «Волгарь»

Пневмоходы "Волгарь" © youtu.be

Фиркат Шайхаттаров — российский инженер, окончил машиностроительный техникум по специальности техник машин и аппаратов. Он работает пилотом в сельхозавиации, и поскольку не все удобрения можно внести с самолёта, решил построить специализированные сельскохозяйственные пневмоходы, которые смогут работать на любой почве в любое время года. Но больше всего они нужны, когда только сошёл снег, почва сырая и влажная, а озимым требуется азотная подкормка. Эти машины ездят по ней как по асфальту, не тонут в грязи и не повреждают посевы. В такие дни конкуренцию пневмоходам могут составить только Ан-2 и Ми-2, которые стоят гораздо дороже. Благодаря минимальному давлению пневматиков они не оставляют колеи, а молодые растения не втаптываются в землю и легко поднимаются через несколько часов после проезда по ним агрегатов массой до двух с половиной тонн. Эти колёса настолько нежные, что без проблем могут проехать даже по сырым куриным яйцам.

После разбрасывания твёрдогоудобрения пневмоходы приступают к опрыскиванию озимых гербицидами избирательного действия. Они спокойно могут работать с ростками до 15-20 сантиметров, пока культура не перешла в трубчатую форму. Благодаря модульному устройству «Волгарей», контейнер для сухих смесей за один час можно поменять на кубовые бочки и штанги, и «Волгарь» из разбрасывателя становится опрыскивателем. Летом он будет бороться с сорняками по парам, когда на отдыхающем поле распрыскивают гербицид. Осенью пневмоходы занимаются разбрызгиванием фунгицидов для борьбы с грибковыми болезнями растений. Фунгицидов обычно требуется много, не менее 100 литров на гектар, и здесь по производительности труда пневмоходы опережают даже Ан-2. К слову сказать, хотя Фиркату лично очень нравится летать и работать с воздуха, он понимает, что с экономической точки зрения использовать пневмоходы выгоднее.

Хорошо, что в России остались энтузиасты, которые создают сельскохозяйственную технику. К слову сказать, в администрации Ульяновской области, куда они обращались за помощью в продвижении, высоко оценили их проекты и использование большого количества деталей от УАЗа, пожелали им развития и успехов, но денег не дали. Не уповая больше на господдержку, Фиркат и его команда всё равно продолжают трудиться. Следующая задумка Димитровградского инженера — после продажи нескольких «Волгарей"-переломок, на полученные от этого заработка средства заменить кабину и водителя на компьютерный модуль и изготовить беспилотный вариант «Волгаря», а тракториста сделать просто механиком и внешним оператором. Как говорит Фиркат, если скоро по обычным дорогам будут ездить беспилотные автомобили, а водители будут сидеть в смартфонах, то трактористам и подавно можно и нужно облегчить их труд. Ну что же, как говорят в России — «Поживём, увидим»…

Пневмоход "Волгарь" © youtu.be

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