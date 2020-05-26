«Протон-ПМ» из г. Пермь отгрузил заказчику первый турбонасосный агрегат двигателя РД-191

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ПАО «Протон-ПМ» организовало отгрузку заказчику — АО «НПО Энергомаш» — турбонасосного агрегата (ТНА) двигателя РД-191 для ракеты-носителя «Ангара» (опытно-конструкторские работы «Факел-2»). Сборка двигателя № ПМ2 с ТНА производства пермского предприятия запланирована на июнь 2020-го, квалификационные испытания РД-191 будут проведены в третьем квартале этого года.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»:

— Запуск серийного производства двигателя РД-191 остаётся одной из главных задач предприятия. В настоящее время мы заключили контракт с НПО Энергомаш на поставку шести серийных турбонасосных агрегатов в рамках опытно-конструкторских работ «Амур». Их предстоит изготовить и отправить заказчику уже в этом году, с августа по ноябрь.

Разработчиком двигателя РД-191 является АО «НПО Энергомаш», ПАО «Протон-ПМ» закреплено в качестве серийного изготовителя РД-191. На сегодняшний день пермское предприятие интегрированной структуры освоило также бустерный насосный агрегат (окислителя и горючего), газогенератор, клапан и фильтр окислителя, трубопровод с инжектором и др. Эта номенклатура деталей и сборочных единиц прошла квалификационные испытания. В рамках опытно-конструкторских работ по двигателю РД-191 «Протон-ПМ» освоил и ряд новых технологий, в числе которых титановое литьё, нанесение керамических покрытий и обработка под кислород.

Производство двигателя РД-191 является ключевым проектом кластера «Технополис „Новый Звёздный“» и реализуется в рамках соглашения между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Пермского края, а также имеет статус приоритетного регионального инвестпроекта.