Автотехника КАМАЗ поставлена для инфекционных больниц Москвы

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Партия из десяти тягачей КАМАЗ с полуприцепами-цистернами поставлена в адрес АО «Мосводоканал». Техника будет работать на очистке инфекционных больниц

Согласно техзаданию АО «Мосводоканал» для обеспечения вывоза канализационных вод с одной из инфекционных больниц требовалось поставить вакуумные полуприцепы-цистерны большого объёма.

Для обеспечения высокой скорости загрузки на цистерне должен быть установлен мощный вакуумный насос, а для полноценного обслуживания и проведения необходимой в данной ситуации дезинфекции внутренней полости цистерна должна была иметь открывающеюся заднюю часть. Для обеспечения полноценной работы автопоезда седельные тягачи КАМАЗ должны быть гидрофицированы — обеспечены приводом вакуумного насоса, расположенного на полуприцепе. Кроме того, в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением коронавируса необходимо было обеспечить минимальный срок поставки.

Оптимальным решением стали седельные тягачи КАМАЗ-65116-A5 в связке с полуприцепами-цистернами 9001-0000113 производства ООО «НПО «Вектор». В мае ассенизационные автопоезда в количестве десяти единиц были переданы представителям АО «Мосводоканал». Поставщиком выступила компания «Русбизнесавто» — ведущий оператор на рынке грузовой техники, автобусов и спецтехники в России.