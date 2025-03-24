Идут испытания. В Москве сняли на фото новый футуристический автобус КамАЗ

© ufocar.ru

В парке «Митино» тестируют пассажирский транспорт будущего. Футуристичный электробус КамАЗ уже прибыл в Москву: в сети появились «живые» фото новинки. Пользователи делятся снимками прототипа КамАЗ-52222 — новой модели от челнинского автогиганта. Это электробус поколения А5, который в будущем заменит на улицах столицы устаревшую модель КамАЗ-6282 (электрический аналог легендарного НефАЗ-5299). Уже сейчас ясно, что новинка станет бестселлером: «Мосгортранс» заключил контракт на поставку 400 таких электробусов.

Камаз-52222 ранее не снимали со всех ракурсов, хотя производитель не скрывает новинку. В парке тестируют предсерийный образец, а к началу массовых поставок батарею заменят на отечественную, производства компании «РЭНЕРА». По сравнению с текущими моделями, поколение А5 обладает повышенной антикоррозионной стойкостью и более лёгким кузовом.

В течение года «Мосгортранс» планирует получить 400 электробусов КамАЗ-52222. Сумма контракта составляет 29 миллиардов рублей и включает 15-летнее обслуживание и ремонт техники. Электробус весом 18 тонн рассчитан на 85 пассажиров, способен проезжать до 100 километров на одной зарядке и заряжаться полностью за 15-20 минут. Аккумулятор ёмкостью 230 киловатт-часов выдерживает до 20 тысяч циклов зарядки.

© motor.ru

https://abw.by/...bkatku-v-moskve

https://auto.ra...-avtobus-kamaz/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈