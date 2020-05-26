В Мурманской области подтвердились ресурсные запасы платины

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АО «Северо-Западное ПГО» (дочернее общество АО «Росгеология») завершило комплекс буровых работы на металлы платиновой группы в пределах массива Поаз Мончегорского рудного района в Мурманской области. Выполнен полный объем запланированных полевых исследований в соответствии с техническим заданием государственного контракта.

На площади более 11 кв. км было пробурено 14 скважин общим объемом проходки 5200 м. Произведен комплекс геофизических и геохимических работ. Отобрано 3450 керновых, бороздовых и геохимических проб. В настоящее время проводится обработка проб и аналитические исследования.

На платиноносном рифе малосульфидных платинометальных руд на участке Восточный Вуручуайвенч пробурено 7 скважин, которые вскрыли рудный рифовый горизонт мощностью до 8 м с сульфидной минерализацией. По простиранию рудная зона прослежена на 1,5 км, на глубину — до 500м.

«Полученные за весь период работ на массиве Поаз геологические данные подтверждают его уникальность по прогнозируемым ресурсам платины и палладия, которые, по предварительной оценке, составляют 336 тонн категории Р2, что значительно превышает первоначальные ожидания», — подчеркнул руководитель АО «Северо-Западное ПГО» Константин Фирстов.

Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов — золота, никеля и меди категорий Р1 и Р2. Завершение работ по контракту намечено на декабрь 2020 года.

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АО «Северо-Западное производственно-геологическое объединение» (ранее — «Петербургская комплексная геологическая экспедиция»; в 2017 году в объединение вошли АО «Севзапгеология» и АО «Северкварцсамоцветы») — динамично развивающаяся компания, выполняющая весь комплекс геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые и водные ресурсы: геолого-съемочные, поисковые, оценочные, разведочные, гидрогеологические и геоэкологические.

«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в том числе в области морской геологии и работы на шельфе. Предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых — крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. 100% акций АО «Росгеология» находятся в собственности государства.