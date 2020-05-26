Новые линии кондитерско‑булочного комбината «Черемушки» открыли в Москве

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26 мая открыты новые производственные линии кондитерско-булочного комбината «Черемушки».

В хлебобулочном комбинате планируют производить 50 тонн свежего хлеба в сутки. В рамках этого инвестиционного проекта создадут порядка 100 новых рабочих мест.

Сегодня «Черемушки» являются одним из ведущих производителей хлебобулочной продукции на территории российской столицы. Там трудятся 955 человек, которые ежедневно выпускают 100 тонн различной продукции — пшеничный и ржаной хлеб, хлеб с «добавленной пользой», сдобную и слоеную хлебобулочную продукцию.

Продукция комбината поставляется в 6 тысяч торговых точек в Москве и ближайшем Подмосковье.

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Предприятие находится на юго-западе Москвы и было создано в 1973 году. На заводе разрабатывали новые кондитерские технологии и рецептуры для мучной кондитерской промышленности СССР.