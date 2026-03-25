Москва входит в тройку лидеров среди российских регионов по объему пищевого производства. В столице выпускают практически все основные группы продуктов — молочные, мясные, рыбные, хлебобулочные и кондитерские изделия, детское и лечебное питание.

По итогам 2025 года оборот московских производителей составил 970,6 млрд рублей, что на 12,3% выше уровня 2024 года в сопоставимых ценах.

Всего в Москве работает около 360 предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек. Больше всего среди них производителей кондитерских изделий — свыше 110 фабрик. На втором месте — хлебозаводы и пекарни: более 100 предприятий. На третьем — мясоперерабатывающие комбинаты: более 40 производств.

В Стратегии развития промышленности Москвы пищевая отрасль определена как одна из ключевых. Поэтому в Краснопахорском районе ТиНАО формируется крупный пищевой кластер. Общая площадь промышленных объектов превысит 800 тысяч квадратных метров, на новых предприятиях появится более 13 тысяч рабочих мест. А в конце прошлого года на западе столицы был открыт первый пищевой технопарк «Рябиновая 44».

Кроме того, город помогает расширять и модернизировать производства. Около 20 предприятий уже привлекли инвестиций на общую сумму почти 30 млрд рублей. Средства компании направляют на расширение мощностей и ассортимента продукции.

19 предприятий имеют статус промышленного комплекса, что дает значительные налоговые льготы. В частности, этот статус имеют предприятия «Красный Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаевский», которые последние годы ведут активную модернизацию производства и обновление ассортимента продукции.