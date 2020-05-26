На Балтийском заводе прошла закладка универсального атомного ледокола «Якутия»

© sudostroenie.info

26 мая на Балтийском заводе (г. Санкт-Петербург) состоялась техническая закладка третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 «Якутия».

Ледокол будет оснащён двухреакторной энергетической установкой РИТМ-200 мощностью каждого реактора по 175 МВт — оборудование специально разработано для этого атомохода. Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году.

Контрактная стоимость ледокола «Якутия» составляет 51 млрд рублей. 75% из этой суммы достанется подрядным организациям и поставщикам оборудования. В частности, «ОКБМ Африкантов», Кировский завод, «ЭРА».

© sun1-24.userapi.com

Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

© sun1-25.userapi.com