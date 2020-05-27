Компания «Свеза» запустила в производство гнущуюся гибкую фанеру SVEZA Flex

© www.sveza.ru

Компания «Свеза» запустила в производство инновационный продукт — гнущуюся гибкую фанеру SVEZA Flex для строительства геометрически сложных конструкций. Продукт является уникальным решением, которое находится в процессе патентования и является собственностью компании «Свеза».

Новый продукт идеально подходит для строительства колонн, тоннелей, очистных сооружений, объектов культуры и спорта, там, где требуется создать бетонные конструкции с нестандартной геометрией.

Сейчас проблему гибкости решают непосредственно на строительном объекте: замачивают фанеру, делают надрезы или создают круглую форму за счет сбора из тонких полос, стыкуют и склеивают. Это требует больших трудовых, временных затрат, специальных крепежных систем и спецоборудования. Кроме того, для создания геометрически сложных конструкций существуют субституты — фанера из мягких сортов, картонная опалубка, металлическая опалубка. Но и у них есть ограничения по использованию. Так, картонная опалубка склонна к деформации и пригодна для строительства только небольших объектов, радиусом не больше 1,2 м. Металлическая опалубка сложная в транспортировке и доставке на объект, не меняет радиус даже в минимальном диапазоне.

Новая линейка фанеры от компании «Свеза» удобна в транспортировке, поскольку поставляется листами на паллетах. Стоит отметить вес комплекта для опалубки: новый продукт «Свезы» весит 328 кг, в то время как металлическая — больше 1130 кг. SVEZA Flex позволяет придавать конструкции именно ту форму и размер, которые необходимы заказчику. Хранение после использования не вызывает затруднений: после распалубки она принимает прежнюю форму.

SVEZA Flex представлена в различных вариантах исполнения, которые позволяют использовать ее во многих сегментах строительства и отделки. SVEZA Flex Coated с гладким ламинированным покрытием может использоваться при строительстве крупных объектов. Фанера с покрытием Paint позволяет придать нужный оттенок и создать интерьерные решения со сложной геометрией. А SVEZA Flex Uncoated подстраивается под любые радиусы без дополнительных доработок и повышенного механического давления, и очень удобна для создания объектов небольших размеров — колонн, уличных конструкций, элементов ландшафтного дизайна.

«Специалисты компании провели патентное исследование и оказалось, что работающих фанерных решений, подобных нашему новому продукту, на рынке сейчас нет. При этом SVEZA Flex может заменить практически любой из существующих видов криволинейной опалубки. С момента вывода продукта прошло менее двух месяцев и мы уже отмечаем растущий интерес со стороны покупателей к нашему гибкому продукту. Компания уже согласовала поставки ряду клиентов и официальных дистрибьютеров», — говорит Евгения Хосейни, продакт-менеджер проекта компании «Свеза».