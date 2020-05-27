На Тихвинском вагоностроительном заводе роботизирован очередной производственный процесс

© tvsz.ru

«Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ, входит в железнодорожный холдинг «ОВК») запущен роботизированный комплекс для дуговой сварки промежуточных балок кузова полувагона.

Запуск роботизированного комплекса позволит гарантировать высокое качество сварных швов и минимизировать влияние человеческого фактора. Кроме того, внедрение нового оборудования позволяет высвободить высококвалифицированных специалистов, в частности электрогазосварщиков, для работы на других объектах вагоносборочного производства, где требуется использование сварочных полуавтоматов.

Проект комплекса разработан специалистами службы проектирования технологической оснастки/оборудования ТВСЗ.

Для его изготовления были привлечены ведущие мировые производители: Fanuc (Япония), Abicor Binzel (Германия), Kovaco (Словакия). Часть оснастки выпущена в инструментальном цехе ТВСЗ. В качестве интегратора оборудования выступила команда программистов из службы главного электроника и отдела сборочно-сварочного производства ТВСЗ. Сервисное обслуживание и программно-техническую поддержку будут также осуществлять специалисты ТВСЗ, что позволит минимизировать нерабочие простои оборудования.

При проектировании комплекса дополнительно учитывалась возможность его быстрой переналадки под другие производственные процессы: сварку шкворневых и концевых балок кузова полувагона и других изделий, схожих по габаритам и массе.

Алексей Максин, главный электроник ТВСЗ: «Привлечение собственных специалистов к успешному запуску нового комплекса сварки показывает техническую готовность и высокие компетенции предприятия и его сотрудников для реализации сложных проектов в области автоматизации и роботизации производства».