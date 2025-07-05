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Tevton 05 июля 2025, 07:47 69 Транспорт, спецтехника и логистика

​ПАО «НПК ОВК» усовершенствовало вагон-цистерну модели 15-9545

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 © www.uniwagon.com

В целях повышения удобства эксплуатации вагонов-цистерн модели 15-9545 и снижения повреждений ходовых частей, ограждений и дренажных труб ООО «ВНИЦТТ», совместно с АО «ТВСЗ», входящие в состав ПАО «НПК ОВК» усовершенствовали конструкцию. Результаты типовых испытаний подтвердили эффективность внесенных изменений.

ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» подтвердил действие сертификата соответствия вагона-цистерны модели 15-9545 с внесенными изменениями требованиям технического регламента ТР ТС 001/2011.

Цистерна 15-9545 обладает оптимальными характеристиками для перевозки серной кислоты — грузоподъемностью 77 т, а также увеличенным до 8 лет или 1 млн км межремонтным периодом за счет применения тележки 18-9855, что практически в 3 раза сокращает затраты на текущие и плановые ремонты.

Начало производства усовершенствованных вагонов-цистерн модели 15-9545 на Тихвинском вагоностроительном заводе (Ленобласть) с июля 2025 года.

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Источник: www.uniwagon.com

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Вагон, цистерна, транспорт, ТВСЗ, ВНИЦТТ
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