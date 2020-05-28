Тверской вагоностроительный завод отправил в Казахстан партию из 28 вагонокомплектов

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») начал отправку вагонокомплектов некупейных пассажирских вагонов в адрес ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар» (Казахстан).

Поставки осуществляются в рамках договора, подписанного в феврале 2020 года. Согласно контракту, производитель изготовит и поставит заказчику 92 вагонокомплекта пассажирских некупейных вагонов (мод. 61-4447) и 8 вагонокомплектов купейных (мод. 61-4440).

В первую партию, отправленную в Казахстан двумя составами, вошли 28 вагонокомплектов плацкартных вагонов. Их финальная сборка будет выполнена казахстанской стороной на производственных площадях ТОО «Вагоностроительный завод «Тулпар».

Вагоны оснащены кондиционерами, видеокамерами, Wi-Fi-роутерами, датчиками централизованной противопожарной системы. обеззараживателями воды и воздуха. Для зарядки мобильных устройств пассажиров предусмотрены персональные розетки и USB-разъемы.

© tmholding.ru

С начала 2019 года завод «Тулпар» в общей сложности уже получил 109 вагонокомплектов вагонов моделей 61-4447 и 61-4440. Отправка следующей партии вагонокомплектов в Казахстан запланирована на июнь.