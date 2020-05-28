В кузнечно-термическом цехе Cевмаша продолжается масштабная модернизация

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Масштабная модернизация ведется в кузнечно-термическом цехе Севмаша (входит в ОСК), где изготавливаются поковки и проходят термическую обработку детали будущих атомных подводных лодок. Такая глобальная замена оборудования в кузнечно-термическом цехе не проводилась более 60 лет.

За два года здесь появилось 12 новых электропечей. В прошлом году на участке термообработки была установлена новая шахтная печь, необходимая для обработки крупногабаритных изделий из титановых сплавов, смонтированы два электромостовых крана грузоподъемность 20 и 10 тонн.

В настоящее время в цехе идет переоборудование кузнечно-прессового участка. Проведена замена двух ковочных манипуляторов грузоподъемностью 2,5 тонны и 5 тонн с полным комплексом строительно-монтажных работ. Модернизированы десять печей для нагрева металла и заключен контракт на замену еще шести нагревательных печей.

В этом году также планируется приобрести автоматизированную электрическую печь для термической обработки и деталей из титановых сплавов для атомных подводных лодок. Работа вакуумной печи позволит повысить производительность труда и уменьшить сроки изготовления деталей, для безусловного выполнения производственной программы предприятия.

Кузнечно-термический цех Севмаша модернизируется по федеральной целевой программе техперевооружения предприятия.