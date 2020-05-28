В Калининградской области заложили первый камень завода по производству торфо-минеральных смесей

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В Полесском городском округе началось строительство завода с полным циклом переработки торфа. Завод будет выпускать смеси, которые можно использовать в сельском хозяйстве и садоводстве. Ожидается, что первая продукция появится уже следующей весной, а работу получат 40 человек.

Завод возводит группа компаний ООО «Торфо» на территории месторождения «Тарасовское». Объем инвестиций составит более 400 млн рублей.

Здание будет построено осенью текущего года, а первые две линии поставлены в январе-феврале 2021 года.

Производственные базы предприятия расположены также в Нестеровском и Черняховском городских округах.

Торфопредприятие «Нестеровское» располагается на территории одного из лучших по качеству месторождений в Европе. В рамках импортозамещения здесь разработана новая линейка продукции — покровная почва для грибов для использования местными производителями. В планах этого года — монтаж новой линии для производства упакованной продукции и выход на российский рынок с целью замены европейских поставщиков.

Особое внимание уделяется техническому перевооружению производств, закупке новой техники, созданию комфортных условий для работников и повышению заработной платы.

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