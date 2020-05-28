Подписан приемный акт атомной подводной лодки «Князь Владимир»

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Сегодня, 28 мая, на Севмаше (входит в ОСК) состоялось подписание приемного акта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир».

Подписи под документом поставили Председатель комиссии государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ Алексей Потешкин, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, генеральный конструкт Сергей Суханов и командир АПК Владислав Дружин. Приемный акт подписывается после успешного завершения всех этапов испытаний корабля и подтверждает его готовность для передачи в эксплуатацию Военно-морскому флоту.

Как отметил генеральный директор предприятия Михаил Будниченко, коллективы завода, конструкторского бюро «Рубин», экипаж крейсера и контрагентские организации успешно завершили большую работу. «Строительство АПЛ «Князь Владимир» — доказательство того, что мы продолжаем развивать лучшие кораблестроительные традиции, фундаментом которых является блестящая работа и высокая ответственность ученых, конструкторов и корабелов. Этот корабль — новое слово в линейке стратегических ракетоносцев. «Князь Владимир» обладает более совершенными характеристиками. Впереди — церемония подъема на корабле Андреевского флага и передача его в состав ВМФ», — отметил Михаил Будниченко.

Напомним, АПЛ «Князь Владимир» в мае этого года совершил контрольный выход в море. Ранее — в декабре 2019 года ракетоносец успешно закончил цикл государственных испытаний. В процессе морских экзаменов 29 октября 2019 года экипаж выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке*.

Для справки:

РПКСН «Князь Владимир» заложен на Севмаше 30 июля 2012 года и является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А — «Борей-А» — атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России.