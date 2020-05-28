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Детские сады и школы

В Уфе построен детский сад на 260 мест и ведётся строительство ещё шести дошкольных учреждений

 © sun1-14.userapi.com

В Дёмском районе Уфы завершено строительство двухэтажного детского сада «Умка» на 260 мест. Здесь разместятся 12 групп, в том числе две ясельные. Детский сад начнёт принимать воспитанников сразу после окончания действия противовирусных мер.

Кроме того, в этой же части Уфы строится ещё два детских сада — в микрорайоне «Яркий» на 180 мест и посёлке «Баланово-Ново-Александровка» на 110 мест. Ещё два дошкольных учреждения возводится в микрорайоне Сипайлово Октябрьского района и один — в Советском районе города. Все они будут сданы в эксплуатацию в этом году.

 © sun1-94.userapi.com
Источник: https://vk.com/glavbash?z=photo4132...32_457257116%2Fwall-144352066_83441

Башкирия, новый детсад
  • artal artal
    29.05.2007:55:19

     © building.bashkortostan.ru

     © building.bashkortostan.ru

    Отредактировано: artal~07:56 29.05.20
    #1199492
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