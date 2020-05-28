В Уфе построен детский сад на 260 мест и ведётся строительство ещё шести дошкольных учреждений
В Дёмском районе Уфы завершено строительство двухэтажного детского сада «Умка» на 260 мест. Здесь разместятся 12 групп, в том числе две ясельные. Детский сад начнёт принимать воспитанников сразу после окончания действия противовирусных мер.
Кроме того, в этой же части Уфы строится ещё два детских сада — в микрорайоне «Яркий» на 180 мест и посёлке «Баланово-Ново-Александровка» на 110 мест. Ещё два дошкольных учреждения возводится в микрорайоне Сипайлово Октябрьского района и один — в Советском районе города. Все они будут сданы в эксплуатацию в этом году.
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29.05.2007:55:19