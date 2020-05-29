Россия поставила в Китай первую партию курятины в формате внутреннего таможенного транзита

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Россия поставила в КНР первую партию замороженного мяса курицы в формате внутреннего таможенного транзита. Как говорится в полученном в пятницу сообщении Торгового представительства России в Китае, речь идет о поставке 24 тонн продукции железнодорожным транспортом в китайский город Чунцин.

«Контейнер с замороженным мясом курицы из России прибыл в КНР по новому логистическому маршруту, который в течение года прорабатывался Торгпредством России в КНР, железнодорожным путем с прохождением ветеринарного контроля и таможенной очисткой не на границе, а внутри страны, в Чунцине (Юго-Западный Китай). Такой маршрут сокращает срок поставки товара с полутора-двух месяцев (морским транспортом) до двух недель», — указывается в сообщении.

Поставка осуществлена российской группой агропредприятий «Ресурс», которая ранее поставляла такую продукцию в Китай по морю. Указывается, что контейнер прибыл на товарном составе Китай — Европа.

Как отметило Торгпредство России, такой формат сотрудничества не только сокращает сроки доставки, но и делает возможными поставки в Китай мясной продукции аккредитованных для экспорта в КНР российских компаний через неаттестованные для осуществления ветеринарного контроля и инспекции данной категории товаров китайские пограничные пункты — Маньчжурию и Суйфэньхэ. При этом прохождение таможенной очистки будет осуществляться уже в аккредитованных пунктах ветеринарного контроля в Чунцине или Чэнду.

Экспорт сельхозпродукции в Китай

Как ранее сообщало Торгпредство России в КНР, в 1-м квартале 2020 года российская сельскохозяйственная продукция и продукты питания впервые за последние несколько лет заняли второе место в экспорте России в Китай после минерального топлива. Ранее эта категория товаров занимала четвертое место. Экспорт российских продуктов и товаров агропромышленного комплекса вырос в годовом выражении более чем на треть (+35,1% против +12,9% годом ранее) и превысил $1 млрд. Доля этой категории товаров в российском экспорте в КНР составила 6,6%.

Как отмечается в аналитической записке, поставки в категории жиры и масла животного и растительного происхождения увеличились в стоимостном выражении в 4 раза до $183 млн, в то время как продажи рыбной продукции, являющейся крупнейшей статьей российского продовольственного экспорта в Китай, замедлили темпы роста: они снизились с 29,8% до 4,3% и составили в стоимостном выражении $566,3 млн. Экспорт еще одной группы товаров в этой категории — масличных семян и плодов — вырос на 17,2% в годовом выражении и достиг $142,7 млн.

Товарооборот России и Китая

Товарооборот России и Китая по итогам января — апреля вырос на 0,1% до $33,563 млрд. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт Китая в России сократился на 9,1%, до $13,142 млрд. Импорт российских товаров в КНР вырос на 7%, до $20,42 млрд.

По итогам 2016 года объем двусторонней торговли между России и КНР вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% до $84,07 млрд, в 2018 году — на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году — на 3,4% до $110,75 млрд.