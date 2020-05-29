РЭП Холдинг освоил производство рабочих и направляющих лопаток турбины низкого давления

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В рамках реализации программы локализации компонентов газотурбинной установки MS5002E в составе ГПА-32 «Ладога» изготовлена сертификационная партия отливок лопаток турбины низкого давления. Проект осуществлен специалистами инженерного центра и дирекции инженерно-технического развития АО «РЭП Холдинг» в сотрудничестве с заводом «Турбодеталь» — филиалом АО «Газэнергосервис» в Наро-Фоминске.

На данный момент изготовлены сертификационные партии рабочих и направляющих лопаток турбины низкого давления (ТНД), обеспечивающих работу нагнетателя в составе газоперекачивающего агрегата. ТНД является одним из ключевых узлов газотурбинной установки, ее эффективность и надежность напрямую зависит от слаженной работы лопаточного аппарата.

В настоящее время стартовало изготовление первой штатной партии лопаток турбины низкого давления с применением российских отливок — два комплекта полностью российских лопаток будут изготовлены уже до конца 2020 года. Начиная с 2021 года, будет осуществлен переход на серийное применение лопаток российского производства в рамках изготовления газотурбинных установок.

Рабочие и направляющие лопатки, формирующие лопаточный аппарат, являются одними из самых теплонагруженных деталей турбины, температура поверхности пера лопатки может достигать 800⁰С, а скорость вращения более 5000об/мин, поэтому их изготавливают с применением передовых жаропрочных материалов на основе никеля и кобальта.

«Освоение производства лопаток из жаропрочных сплавов является ключевой стратегической задачей программы локализации компонентов ГТУ, — подчеркнул вице-президент по развитию и оптимизации производства АО „РЭП Холдинг“ Алексей Горин. — Полный цикл изготовления лопаток, начиная от выбора поставщика и закачивая переходом к серийному производству, обычно занимает 3 года, на данный момент пройдена большая часть сложного пути, а именно, завершается ключевой этап — отработка технологии литья и получения необходимых свойств и характеристик согласно требуемой технической документации. Штатный комплект полностью российских лопаток будет изготовлен до конца этого года. Однако полученные на данный момент результаты уже сейчас могут гарантировать возможность изготовления рабочих и направляющих лопаток ТНД ГТУ MS5002E на территории РФ и, как следствие, повысить степень локализации турбины».

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