В Калмыкии начато строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт

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Группа компаний «Хевел» начала строительство второй очереди Малодербетовской СЭС мощностью 45 МВт и третьей очереди Яшкульской СЭС мощностью 25 МВт в Республике Калмыкия. Таким образом, к концу 2020 года установленная мощность солнечной генерации в регионе составит 118,5 МВт.

Первая очередь Малодербетовской СЭС и две очереди Яшкульской СЭС начали работу в декабре 2019 года. С момента ввода в эксплуатацию электростанции выработали 19,4 млн кВт*ч, что позволило избежать более 10 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. После окончания строительных работ в 2020 году совокупная прогнозная годовая выработка солнечной электроэнергии в Республике может составить около 150 млн кВт*ч в год.

В 2021-2022 гг. «Хевел» планирует построить ещё одну солнечную электростанцию вблизи аэропорта Элисты и довести установленную мощность объектов солнечной генерации в Республике Калмыкия до 234,1 МВт.

К строительству будут привлечены региональные строительно-монтажные компании. Благодаря данным проектам будут созданы дополнительные рабочие места и обеспечены налоговые поступления в региональный бюджет.