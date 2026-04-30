В Калмыкии запустили завод по производству кормов для скота из камыша
В селе Северное Лаганского района Калмыкии открылся новый завод, который будет выпускать корма для сельскохозяйственных животных из переработанного камыша. Производительность предприятия — 3,5 тонны в час, или более 20 тысяч тонн в год. В условиях засухи и нашествия саранчи такая продукция может стать спасательным кругом для аграриев. Гранулированный корм особенно востребован на откормочных площадках региона.
«Завод готов круглогодично обеспечивать фермеров кормами. По своим показателям гранулированный корм из камышово-злаковой смеси не уступает свежескошенной траве», — рассказал генеральный директор ООО «Булгун-Трейд Агро» Джангар Куканов.
Проект поддержал глава республики Бату Хасиков. Инвесторы получили льготный займ в 117 млн рублей от Фонда развития Калмыкии и вложили собственные средства. На территории завода также построили гостиницу, столовую для персонала и административный офис.
Новое предприятие создало рабочие места и будет пополнять местный бюджет налоговыми отчислениями.
