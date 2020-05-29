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Модернизация

На Атоммаше впервые за 40 лет запущен фрезерно-расточной станок-гигант

 © aem-group.ru

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) запущен в эксплуатацию уникальный горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ компании «ŠKODA».

Оборудование такого типа запускается на Атоммаше впервые за 40 лет. Совместно с использованием уже имеющихся обрабатывающих центров — Атоммаш сможет обеспечить максимальную загрузку производства.

В рамках инвестиционной программы продолжается модернизация производственных мощностей. Только за последние два года ввели в эксплуатацию около 15 обрабатывающих центров и сварочных установок. В течение этого года программа продолжит свою реализацию. На завод должно поступить еще 11 видов оборудования.

Длина станка составляет 40 метров. Общая масса высокотехнологичного оборудования — порядка 590 тонн. Горизонтальный фрезерно-расточной станок предназначен для механической обработки заготовок и корпусов парогенератора и реактора. Технические параметры позволяют перемещать обрабатывающую стойку по горизонтальной оси — до 36 м, по вертикальной — до 7,5 м, со скоростью до 20 м/мин. Станок имеет внутреннюю подачу СОЖ в зону резания через шпиндель с высоким (до 40 бар) давлением, оснащен современной кабиной оператора и может использовать различное навесное оборудование в автоматическом режиме.

Оборудование способно выполнять финишную механическую обработку и нарезание резьбы главного разъема корпуса реактора. Так, срок данной операции сократился в 1,5 раза. Максимальный вес обрабатываемых изделий достигает 600 тонн. На станке установлена современная система ЧПУ, что позволяет растачивать, сверлить фрезеровать плоские и криволинейные поверхности по программе в двух и трех плоскостях, а также нарезать резьбу по интерполяции.

Для установки уникального станка на производстве создали фундамент длинной — 50 метров, шириной около 22 метров и глубиной — 5 метров. На заливку фундамента ушло 3000 кубометров бетона. Основной сложностью при монтаже станка стала установка станины, состоящей из 10-тонных секций, точность установки секций составляет до 0,01 мм.

«Для реализации намеченной программы мы постоянно совершенствуем технологии изготовления и оснащаем производство современным оборудованием. Этот станок — является фаворитом производства, так как с его помощью мы сможем осуществлять механическую обработку изделий на высоких режимах. Это позволит нам увеличить производительность и сократить сроки изготовления оборудования АЭС», — отметил директор Волгодонского филиала АЭМ-технологии Ровшан Аббасов.

 © storage.energybase.ru

 © storage.energybase.ru
Источник: http://www.aem-group.ru/mediacenter...shhen-unikalnyij-stanok-gigant.html

Росатом, Атомэнергомаш, Атоммаш, АЭМ-технологии
  • Нет аватара termometrix
    29.05.2017:22:33

    Шкода значит минус.

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    Есть и российские аналоги.Производство Новосибирского завода тяжелого станкостроения

    http://www.nzts...9D%D0%A1471BF4/

     © nztsg.ru

    HC471БФ4

    Длина 31,6 метров

    Многоцелевой фрезерно-расточной обрабатывающий центр с подвижным порталом и диаметром шпинделя 200 мм.

    Предназначен для комплексной высокопроизводительной обработки на операциях фрезерования, растачивания, сверления, резьбонарезания.

    Универсальное использование машины: комплексная обработка позволяет проводить операции черновой и последующей чистовой обработки.

    За счет применения различных навесных приспособлений фрезерование и растачивание можно производить с пяти сторон без переустановки детали.

    Отредактировано: termometrix~21:06 29.05.20
    #1199564
    • Великоросс Великоросс
      29.05.2017:57:16

      termometrix

      29.05.20 17:22:33

      Есть и российский аналоги.

      А можно увидеть аналогичные характеристики?

      Длина станка составляет 40 метров. Общая масса высокотехнологичного оборудования — порядка 590 тонн.

      Горизонтальный фрезерно-расточной станок предназначен для механической обработки заготовок и корпусов парогенератора и реактора.

      Технические параметры позволяют перемещать обрабатывающую стойку по горизонтальной оси — до 36 м, по вертикальной — до 7,5 м, со скоростью до 20 м/мин.

      В приведенной тобою ссылке перемещение по горизонтальной оси 20 м, по вертикальной 6 м.

      Сомневаюсь, что разница в 16 м — это аналог.    

      Отредактировано: Великоросс~17:57 29.05.20
      #1199572
  • Нет аватара alex_uns
    29.05.2018:44:03

    Шикарно! Здесь и сейчас не важно кто сделал это чудо-станок, главное он у нас! Таких станков наверное в мире немного.

    #1199574
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