На Атоммаше впервые за 40 лет запущен фрезерно-расточной станок-гигант

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) запущен в эксплуатацию уникальный горизонтальный фрезерно-расточной станок с ЧПУ компании «ŠKODA».

Оборудование такого типа запускается на Атоммаше впервые за 40 лет. Совместно с использованием уже имеющихся обрабатывающих центров — Атоммаш сможет обеспечить максимальную загрузку производства.

В рамках инвестиционной программы продолжается модернизация производственных мощностей. Только за последние два года ввели в эксплуатацию около 15 обрабатывающих центров и сварочных установок. В течение этого года программа продолжит свою реализацию. На завод должно поступить еще 11 видов оборудования.

Длина станка составляет 40 метров. Общая масса высокотехнологичного оборудования — порядка 590 тонн. Горизонтальный фрезерно-расточной станок предназначен для механической обработки заготовок и корпусов парогенератора и реактора. Технические параметры позволяют перемещать обрабатывающую стойку по горизонтальной оси — до 36 м, по вертикальной — до 7,5 м, со скоростью до 20 м/мин. Станок имеет внутреннюю подачу СОЖ в зону резания через шпиндель с высоким (до 40 бар) давлением, оснащен современной кабиной оператора и может использовать различное навесное оборудование в автоматическом режиме.

Оборудование способно выполнять финишную механическую обработку и нарезание резьбы главного разъема корпуса реактора. Так, срок данной операции сократился в 1,5 раза. Максимальный вес обрабатываемых изделий достигает 600 тонн. На станке установлена современная система ЧПУ, что позволяет растачивать, сверлить фрезеровать плоские и криволинейные поверхности по программе в двух и трех плоскостях, а также нарезать резьбу по интерполяции.

Для установки уникального станка на производстве создали фундамент длинной — 50 метров, шириной около 22 метров и глубиной — 5 метров. На заливку фундамента ушло 3000 кубометров бетона. Основной сложностью при монтаже станка стала установка станины, состоящей из 10-тонных секций, точность установки секций составляет до 0,01 мм.

«Для реализации намеченной программы мы постоянно совершенствуем технологии изготовления и оснащаем производство современным оборудованием. Этот станок — является фаворитом производства, так как с его помощью мы сможем осуществлять механическую обработку изделий на высоких режимах. Это позволит нам увеличить производительность и сократить сроки изготовления оборудования АЭС», — отметил директор Волгодонского филиала АЭМ-технологии Ровшан Аббасов.

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