Тверской вагоностроительный завод начал поставки РЖД специализированных вагонов

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Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») начал поставки ОАО «РЖД» специализированных вагонов, предназначенных для сопровождения грузовых и хозяйственных поездов. Согласно контракту, подписанному 29 апреля 2020 года, заказчик получит 12 специализированных вагонов модели 61-4484.

Вагоны сопровождения были разработаны инженерами-конструкторами ТВЗ во взаимодействии с РЖД и впервые представлены широкой общественности в 2011 году на международной выставке «ЭКСПО-1520», где получили высокую оценку со стороны профессионального сообщества и потенциальных заказчиков.

© www.tmholding.ru

Вагоны сопровождения включаются в состав грузовых или ремонтно-восстановительных поездов и обеспечивают железнодорожникам комфортные условия труда и отдыха. В них имеются пассажирские купе, рассчитанные на восемь спальных мест, душевая с системой нагрева горячей воды, туалет, кладовая, сушилка одежды, мастерская. Энергоснабжение от бортовой дизель-генераторной установки позволяет обеспечивать длительную автономность вагона. Наличие кондиционера и автономной дизельной горелки котла дают возможность эксплуатировать технику во всех климатических условиях России.

В продуктовом портфеле ТМХ имеется также версия вагона сопровождения, предназначенная для использования в составе из хоппер-дозаторных вагонов.