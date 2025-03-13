Первый пассажирский вагон увеличенного габарита ТМХ приступил к испытаниям

Первый пассажирский вагон увеличенного габарита ТМХ приступил к испытаниямСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первый пассажирский вагон увеличенного габарита ТМХ начал проходить испытания.
Одноэтажный купейный вагон модели 61-4533, изготовленный на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав ТМХ), приступил к сертификационным испытаниям.
На скоростном полигоне «ВНИИЖТ» в Белореченске (Северо-Кавказская железная дорога) специалисты проверят динамические характеристики вагона, проведут прочностные и тормозные испытания при различной загрузке, а также определят параметры внешнего шума, вибрации, уровня электрического и магнитного полей. Кроме того, вагон пройдет климатические, санитарно-технические и эксплуатационные испытания для проверки его взаимодействия с железнодорожной инфраструктурой.
Пассажирский вагон габарита Т отличается от подвижного состава, который в настоящее время используется на российских железных дорогах. Его габариты увеличены более чем на 70 см в длину и почти на 30 см в ширину по сравнению с габаритом пассажирского вагона 1-ВМ. Это позволило повысить комфорт для пассажиров и увеличить вместимость вагона на 11%.
В настоящее время на Тверском вагоностроительном заводе изготавливается второй опытный образец — штабной вагон модели 61-4535. Помимо увеличенных размеров, он отличается наличием двух отдельных купе для людей с ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих. В санитарных комплексах для них предусмотрены душевая кабина и специально оборудованный туалет. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров в вагоне впервые будет использован комплект подъемного устройства (КПУ) новой конструкции, который отличается компактностью и повышенной надежностью.
После завершения полного цикла испытаний и получения сертификатов соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза, Тверской вагоностроительный завод начнет серийное производство новых вагонов.
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Bionysheva_Elena
13.03.2515:10:03