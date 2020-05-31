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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг 32 автомобиля КАМАЗ-5490 NEO в рамках программ «Лизинг от производителя» и «Льготный лизинг».

Лизингополучателем — московской компанией «ТК Лагранж» — получена скидка 12,5% от стоимости техники в качестве части авансового платежа. Специфика деятельности компании — магистральные грузоперевозки, поставка нерудных материалов, перевозка сыпучих грузов. Несмотря на опасения по прогнозам состояния экономики, компания сохраняет объёмы перевозок и укрепляет автопарк.

Переданные в лизинг от производителя седельные тягачи КАМАЗ-5490 NEO оснащены двигателем Daimler OM457LA («Евро-5») мощностью 401л.с., кабиной с пружинной подвеской и спальным местом, системой нейтрализации отработанных газов (AdBlue), автоматической коробкой передач ZF 12AS2130 ТD, задним мостом Daimler HL6 и системой круиз-контроля. Для удобства эксплуатации и сохранности все грузовики оборудованы современной спутниковой системой ГЛОНАСС. Полное КАСКО обошлось клиенту в рекордные 1,07%.