Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии

 © egov-buryatia.ru

Школы вместимостью по 450 человек построены в рамках национального проекта «Образование».

Школа в Поселье, состоящая из восьми блоков, введена в эксплуатацию в марте 2020 года, документы на здание направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Школа в Хойтобэе включает шесть корпусов и тоже введена в эксплуатацию.

В каждой — по четыре двухэтажных учебных блока, в которых школьники будут разделены по возрастным группам. В школах оборудованы пищеблоки, спортзалы, гардеробные, зоны рекреации, игровые зоны, обеденные залы, актовые залы, медицинские блоки, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Для маломобильных групп предусмотрены лифты, пандусы.

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru

 © egov-buryatia.ru
Источник: https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=63081

Бурятия, школа
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,