Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии

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Школы вместимостью по 450 человек построены в рамках национального проекта «Образование».

Школа в Поселье, состоящая из восьми блоков, введена в эксплуатацию в марте 2020 года, документы на здание направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Школа в Хойтобэе включает шесть корпусов и тоже введена в эксплуатацию.

В каждой — по четыре двухэтажных учебных блока, в которых школьники будут разделены по возрастным группам. В школах оборудованы пищеблоки, спортзалы, гардеробные, зоны рекреации, игровые зоны, обеденные залы, актовые залы, медицинские блоки, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Для маломобильных групп предусмотрены лифты, пандусы.

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru

© egov-buryatia.ru