Две новые школы построены в Иволгинском районе Бурятии
Школы вместимостью по 450 человек построены в рамках национального проекта «Образование».
Школа в Поселье, состоящая из восьми блоков, введена в эксплуатацию в марте 2020 года, документы на здание направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет. Школа в Хойтобэе включает шесть корпусов и тоже введена в эксплуатацию.
В каждой — по четыре двухэтажных учебных блока, в которых школьники будут разделены по возрастным группам. В школах оборудованы пищеблоки, спортзалы, гардеробные, зоны рекреации, игровые зоны, обеденные залы, актовые залы, медицинские блоки, слесарные и столярные мастерские, кабинеты кройки и шитья, кулинарии. Для маломобильных групп предусмотрены лифты, пандусы.
Читайте также...
- Школы Сибири и Дальнего Востока. Новые и реконструированные. Обзор
- Баргузинский рыбоводный завод начал работы по искусственному воспроизводству сибирского хариуса
- В Бурятии начали строительство второй солнечной электростанции
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!