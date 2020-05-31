АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» модернизирует производство

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Как сообщила пресс-служба АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» (является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, выпускающим приборы для авиационной, ракетной, космической отраслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения), в цехах завода была проведена модернизация оборудования.

В середине декабря 2019 года в цехе № 19 АО «АПЗ» завершился монтаж новой гальванической линии состоящей из 15 ванн, которая предназначена для нанесения гальванических покрытий, а именно меднения и олово-свинца.

Перед установкой нового оборудования на площади более 100 кв.м был произведен ремонт, в частности смонтирован пол, вставлены пластиковые окна, покрашены стены и потолок, заменены вентиляционная и отопительная системы.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования был осуществлен в начале 2020 года.

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В середине марта 2020 года в цехе № 37 был проведен первый этап модернизации, в частности установлены новые камеры тепла и холода КТХ-400 объемом 400 см3, которые предназначены для температурных испытаний изготавливаемых заводом изделий.

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В конце марта 2020 года в цехе № 16 на линии кадмирования установлены 14 новых гальванических ванн, которые были изготовлены специалистами завода.

Установка нового оборудования позволила помещать в емкость сразу несколько сеток с изделиями или барабан для покрытия деталей.