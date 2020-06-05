Компания «СПДС» расширила производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха
Предприятие «Системы поддержания стерильности» (ООО «СПДС», г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой дезинфекции воздуха «СПДС». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.
Рециркуляторы «СПДС» представляют собой облучатели закрытого типа и предназначены для работы в присутствии людей. Аппараты имеют панель автоматического управления, которая позволяет выбрать режим работы.
С марта производство рециркуляторов выросло в полтора раза, для расширенного производства предприятие устанавливает новые сборочные линии.
«СПДС» марка компании «Системы поддержания стерильности» (сокращенно «СПДС») производящей ультрафиолетовые лампы и рециркуляторы воздуха для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.
Компания 15 лет занимается производством специализированного оборудования для поддержания стерильности и обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Производство находится в Ярославле и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.
Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:
- металлообрабатывающее производство,
- производство УФ ламп,
- электротехнический участок,
- покрасочная линия,
- сборочный цех,
- испытательный участок,
- конструкторское и проектно-технологическое бюро,
- службы снабжения и маркетинга.
Преимущества УФ-обеззараживателей
- Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах,
- Легко монтируются и обслуживаются,
- Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов,
- Нет потребности в специальном хранении,
- Аппарат легко очищается снаружи и внутри,
- Простая замена ультрафиолетовых ламп,
- Легко встраиваются в меры по обеззараживанию воздуха.
Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета
Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:
- УФ-А с длиной волны 400—315 нм;
- УФ-В с длиной волны 315—280 нм;
- УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.
Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.
Назначение устройства
Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:
- Образовательные и дошольные учреждения
- Административные и офисные пространства
- Торговые помещения
- Помещения общественного питания
- Производственные помещения
- Помещения различных финансовых и банковских учреждений
Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.
В письме Роспотребнадзора
Принцип работы
Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлены вентиляторы и ультрафиолетовые лампы. Воздух проходит снизу вверх через корпус аппарата. Внизу он очищается благодаря фильтрам и проходя далее обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами. Фильтрационная решетка крепится к нижней части аппарата.
Модели рециркуляторов «СПДС»
Предприятие «Системы поддержания стерильности» производит рециркуляторы нескольких моделей. Для изготовления корпусов используются современные технологии обработки нержавеющей стали. Аппараты оснащаются современными электронными компонентами и блоками автоматического управления.
Аппараты выпускаются в различном цветовом исполнении по каталогу RAL. Производитель полимерно-порошкового покрытия — Ярославский завод полимерно-порошковых красок.
Рециркуляторы для дошкольных заведений
Рециркуляторы могут быть установлены в помещениях, где находятся маленькие дети. В таком случае, необходимо исключить возможность того, чтобы ребенок мог залезть внутрь рециркулятора руками или какими-то предметами. Это может быть опасно не только из-за возможного появления УФ-излучения, но и из-за того, что в рециркуляторе есть вращающийся вентилятор. Поэтому вентилятор должен располагаться вне зоны доступности маленького ребенка.
Закрытая конструкция рециркулятора позволяет применять его в присутствии детей. Специальная вентиляционная решетка блокирует посторонние предметы от попадания внутрь и закрывает ультрафиолетовое излучение от лампы, излучение не выходит за пределы аппарата.
Конструкция аппарата отлично переносит вибрацию и падения. Для дополнительной ступени безопасности в аппаратах могут использоваться безосколочные ультрафиолетовые лампы с тефлоновым покрытием. Такое покрытие в случае повреждения лампы надежно перекрывает место повреждения и не дает ртути и осколкам стекла проникнуть за пределы колбы лампы.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sq7MQD0hCfg
Модели рециркуляторов
1.Рециркулятор «СПДС-60-Р»
Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.
2.Рециркулятор «СПДС-90-Р»
Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.
3.Рециркулятор «СПДС-100-Р»
Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.
4.Рециркулятор «СПДС-110-Р»
Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.
5.Рециркулятор «СПДС-120-Р»
Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.
Технические характеристики
- Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц.
- Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 200 ВА.
- Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации не менее 9000 часов.
- Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован.
- Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин.
- По требованиям электробезопасности имеют класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92
- Средний срок службы не менее 5 лет.
- Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию.
- Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92.
- Объем помещения — от 60м³ до 120м³.
- Уровень шума не более 39 дБА.
- Цвета корпусов могут быть любые по каталогу RAL.
Видео
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O6wdPNj6WDw
О компании
Предприятие «Системы поддержания стерильности» (сокращенное название ООО «СПДС») создано в 2005 году инженерами и специалистами по биомедицинским технологиям. Сотрудники компании имеют многолетний опыт разработок и обладают экспертными знаниями в области современной медицинской техники.
Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство специализированного медицинского и бытового оборудования на основе технологий ультрафиолетового излучения: бактерицидных камер для поддержания стерильности инструментов и материалов, УФ-бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в местах общего пользования людей.
В целях усовершенствования и внедрения прогрессивных технологий ООО «СПДС» постоянно сотрудничает с Центром коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур», созданным на базе Ярославского филиала Физико-технологического института Российской академии наук (ЯФ ФТИАН РАН).
Аппараты производятся с использованием новейших технологий обработки нержавеющей стали, применяемой в изготовлении корпусов изделий, и оснащении оборудования современными электронными компонентами, что гарантирует качество и простоту обращения в условиях длительной эксплуатации.
Продукция ООО «СПДС» сертифицирована и рекомендована к серийному производству Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. На всех этапах производства обеспечен строгий контроль качества выпускаемой продукции.
Использованы дополнительные фото и текстовые материалы сайтов:
Читайте также...
- Компания «Ферропласт Медикал» производит ультрафиолетовые очистители воздуха
- Экологические вести регионов. Чистая земля
- В Ростовском районе Ярославской области открылся мини-цех по производству сыра