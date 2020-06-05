Компания «СПДС» расширила производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

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Предприятие «Системы поддержания стерильности» (ООО «СПДС», г.Ярославль) выпускает аппараты ультрафиолетовой дезинфекции воздуха «СПДС». Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Рециркуляторы «СПДС» представляют собой облучатели закрытого типа и предназначены для работы в присутствии людей. Аппараты имеют панель автоматического управления, которая позволяет выбрать режим работы.

С марта производство рециркуляторов выросло в полтора раза, для расширенного производства предприятие устанавливает новые сборочные линии.

«СПДС» марка компании «Системы поддержания стерильности» (сокращенно «СПДС») производящей ультрафиолетовые лампы и рециркуляторы воздуха для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

Компания 15 лет занимается производством специализированного оборудования для поддержания стерильности и обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Производство находится в Ярославле и располагает полным технологическим циклом от проектирования до изготовления изделий.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

производство УФ ламп,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппарат легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в меры по обеззараживанию воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую от 185 нм из-за которой возможно образование в воздухе озона.

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

Образовательные и дошольные учреждения

Административные и офисные пространства

Торговые помещения

Помещения общественного питания

Производственные помещения

Помещения различных финансовых и банковских учреждений

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха.

Принцип работы

Рециркулятор состоит из металлического корпуса, в котором установлены вентиляторы и ультрафиолетовые лампы. Воздух проходит снизу вверх через корпус аппарата. Внизу он очищается благодаря фильтрам и проходя далее обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами. Фильтрационная решетка крепится к нижней части аппарата.

Модели рециркуляторов «СПДС»

© Фото из открытых источников

Предприятие «Системы поддержания стерильности» производит рециркуляторы нескольких моделей. Для изготовления корпусов используются современные технологии обработки нержавеющей стали. Аппараты оснащаются современными электронными компонентами и блоками автоматического управления.

Аппараты выпускаются в различном цветовом исполнении по каталогу RAL. Производитель полимерно-порошкового покрытия — Ярославский завод полимерно-порошковых красок.

Рециркуляторы для дошкольных заведений

© newsvo.ru

© newsvo.ru

Рециркуляторы могут быть установлены в помещениях, где находятся маленькие дети. В таком случае, необходимо исключить возможность того, чтобы ребенок мог залезть внутрь рециркулятора руками или какими-то предметами. Это может быть опасно не только из-за возможного появления УФ-излучения, но и из-за того, что в рециркуляторе есть вращающийся вентилятор. Поэтому вентилятор должен располагаться вне зоны доступности маленького ребенка.

Закрытая конструкция рециркулятора позволяет применять его в присутствии детей. Специальная вентиляционная решетка блокирует посторонние предметы от попадания внутрь и закрывает ультрафиолетовое излучение от лампы, излучение не выходит за пределы аппарата.

Конструкция аппарата отлично переносит вибрацию и падения. Для дополнительной ступени безопасности в аппаратах могут использоваться безосколочные ультрафиолетовые лампы с тефлоновым покрытием. Такое покрытие в случае повреждения лампы надежно перекрывает место повреждения и не дает ртути и осколкам стекла проникнуть за пределы колбы лампы.

© Фото из открытых источников

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sq7MQD0hCfg

Модели рециркуляторов

1.Рециркулятор «СПДС-60-Р»

Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.

© duma-vologda.ru

© hsto.org

© sterilnost.ru

2.Рециркулятор «СПДС-90-Р»

Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.

© glorymed.pro

© sterilnost.ru

3.Рециркулятор «СПДС-100-Р»

Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.

© glorymed.pro

© Фото из открытых источников

4.Рециркулятор «СПДС-110-Р»

Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.

© sterilnost.ru

© medtechmarket.ru

5.Рециркулятор «СПДС-120-Р»

Стандартные цвета: белый, желтый, охра, красный, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Допольнительные цвета по каталогу RAL.

© glorymed.pro

© deltamt.ru

Технические характеристики

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 200 ВА. Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации не менее 9000 часов. Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. По требованиям электробезопасности имеют класс I тип В по ГОСТ Р 50267.0-92 Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444-92. Объем помещения — от 60м³ до 120м³. Уровень шума не более 39 дБА. Цвета корпусов могут быть любые по каталогу RAL.

© b2b24.center

Видео

© news.medreestr.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O6wdPNj6WDw

О компании

Предприятие «Системы поддержания стерильности» (сокращенное название ООО «СПДС») создано в 2005 году инженерами и специалистами по биомедицинским технологиям. Сотрудники компании имеют многолетний опыт разработок и обладают экспертными знаниями в области современной медицинской техники.

Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство специализированного медицинского и бытового оборудования на основе технологий ультрафиолетового излучения: бактерицидных камер для поддержания стерильности инструментов и материалов, УФ-бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха в местах общего пользования людей.

В целях усовершенствования и внедрения прогрессивных технологий ООО «СПДС» постоянно сотрудничает с Центром коллективного пользования научным оборудованием «Диагностика микро- и наноструктур», созданным на базе Ярославского филиала Физико-технологического института Российской академии наук (ЯФ ФТИАН РАН).

Аппараты производятся с использованием новейших технологий обработки нержавеющей стали, применяемой в изготовлении корпусов изделий, и оснащении оборудования современными электронными компонентами, что гарантирует качество и простоту обращения в условиях длительной эксплуатации.

Продукция ООО «СПДС» сертифицирована и рекомендована к серийному производству Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. На всех этапах производства обеспечен строгий контроль качества выпускаемой продукции.

© Фото из открытых источников