В Ростовской области началась промышленная эксплуатация третьей крупной ветроэлектростанции

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1 июня 2020 года Гуковская ВЭС установленной мощностью 100 МВт начала поставки электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Ветроэлектростанция стала третьим завершенным объектом Фонда развития ветроэнергетики (совместного инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе ПАО «Фортум» и Группой РОСНАНО) в Ростовской области.

Гуковская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Производство основных компонентов — лопастей и башен — локализовано с участием Группы РОСНАНО в Ульяновске и Таганроге (Ростовская область). Сборка гондол осуществляется на предприятии в Дзержинске (Нижегородская область). Степень локализации оборудования ветроэлектростанции, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, составляет более 65%.

С вводом в эксплуатацию Гуковской ВЭС суммарная мощность ветропарков Фонда в Ростовской области составляет 300 МВт. Всего портфель реализованных в Ростовской и Ульяновской областях проектов Фонда сегодня состоит из четырех ветроэлектростанций суммарной мощностью 350 МВт. На различной стадии реализации находятся проекты суммарной мощностью 476 МВт.

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях инвестирования в строительство ветроэлектростанций. Управление Фондом осуществляет УК «Ветроэнергетика», принадлежащая ПАО «Фортум» и ООО «УК «РОСНАНО» в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил право на строительство 1 823 МВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период до 2024 года.