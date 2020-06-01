В Воробьевском районе Воронежской области запущен свиноводческий комплекс

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В Воробьевском районе открылся новый свиноводческий комплекс «Краснопольский». Производственная мощность предприятия — 7,6 тыс. т мяса в год.

Это первый объект ГК «АГРОЭКО» в Воробьевском районе. Он возведён в рамках соглашения между агрохолдингом, правительством Воронежской области и администрацией района. Инвестиции в строительство составили 1 млрд 137 тыс. рублей.

Комплекс возвели в срок. На площадку поставили первое поголовье. Единовременно на территории комплекса будут находиться 35 тыс. свиней.

Ферма оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и системой микроклимата, которая регулирует температурные режимы, создавая комфортные условия для персонала и животных.

На комплексе будут трудиться около 40 жителей окрестных сельских поселений. Персонал полностью укомплектован и обучен.

© riavrn.ru

По итогам четырех месяцев 2020 года поголовье крупного рогатого скота в Воронежской области составило 504 тыс. голов. Поголовье свиней — почти 1,4 млн. В Воронежской области произвели 156,5 тыс. т мяса на убой — по общему производству скота и птицы регион занял четвертое место в России и ЦФО.