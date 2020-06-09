Компания «Алтаир» увеличила производство ультрафиолетовых рециркуляторов воздуха

© Фото из открытых источников

Производственная компания «Алтаир» выпустила новинку ультрафиолетового оборудования — рециркулятор «ЭВО» для встраивания в подвесные потолки. Принцип действия основан на способности ультрафиолета разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Отличительной особенностью является очистка воздуха во входном фильтре. Аппараты предназначены для обеззараживания воздуха в медицинских и административных учреждениях, помещениях общественного питания, на производствах, в образовательных и дошкольных учреждениях, в помещениях торговли и других. В мае производство расширено до 1000 штук, в июне план производства 2000-2500 штук, в дальнейшем 2000 штук ежемесячно.

«ЭВО» — марка рециркуляторов для обеззараживания воздуха компании «Алтаир» производящей вентиляционное и холодильное оборудование, а также специализированное оборудование для обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Рециркулятор для встраивания в потолок называется «ЭВО 2 ». Также производится передвижной вариант для больших помещений, который называется «ЭВО З ».

Преимущества УФ-обеззараживателей

Не приносят вреда людям и помещениям, нет потребности в химикатах, Легко монтируются и обслуживаются, Меньшие инвестиционные и эксплуатационные расходы по сравнению с другими способами очистки воздуха от вирусов, Нет потребности в специальном хранении, Аппараты легко очищается снаружи и внутри, Простая замена ультрафиолетовых ламп, Легко встраиваются в процессы и меры обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

© Фото из открытых источников

Бактерицидная ультрафиолетовая лампа по конструкции аналогична люминесцентной лампе, но не содержит люминофора. Ее колба выполнена из специального стекла, пропускающего излучение диапазона 280—185 нм и задерживающего составляющую излучения от 185 нм из-за которой возможно образование озона.

Разработкой и производством УФ ламп для рециркуляторов и облучателей в настоящее время занимаются как ряд крупнейших зарубежных электроламповых фирм, так и отечественные производители: ОАО «Лисма-ВНИИИС» (Саранск), ООО «Саранский завод ультрафиолетовых ламп и специальной светотехники» (Саранск), ООО МЭК «ЭлТОС» (Саранск), ООО «УФ Технологии» (Рузаевка), ООО «Системы поддержания стерильности» (Ярославль), НПО «ЛИТ» (Москва), ОАО СКБ «Ксенон» (Зеленоград), ООО «ВНИСИ» (Москва).

Назначение устройства

Рециркулятор применяется для очистки и обеззараживания воздуха в помещениях различного назначения, таких как:

Образовательные учреждения

Административные и офисные пространства

Торговые помещения

Помещения общественного питания

Производственные помещения

Помещения финансовых и банковских учреждений

Аппарат имеет закрытую конструкцию, его применение безопасно для людей и обеспечивает высокий уровень эпидемиологической защиты.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02 / 3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по профилактическим мероприятиям среди работников. В одном из пунктов говорится о применении в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Основным заказчиком рециркулятора «ЭВО 2 » для государственных нужд и предприятий выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Обеззараживатель заинтересовал также российские компании, оформившие предзаказ.

Схема работы

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель и вентилятор, ультрафиолетовые лампы и фильтры класса G4, очищающие воздух.

Проходящий через устройство воздух очищается встроенными фильтрами и обеззараживается ультрафиолетовыми безозоновыми лампами.

Потолочный рециркулятор «ЭВО 2 »

«ЭВО 2 » предназначен для установки в подвесные потолки типа «Армстронг». На фото ниже показан «ЭВО 2 » в ячейке подвесного потолка типа «Армстронг». Плиты потолка имеют толщину 2см и бывают квадратными, имеющими сторону 60см, либо прямоугольными — 60×120см. В рециркуляторе применяется предохранительная декоративная решетка типа «Фузион».

© Фото из открытых источников

Также возможно встраивание в потолки «Байкал», «Грильято» и др.

Схема монтажа в потолок

© Фото из открытых источников

© clck.ru

© Фото из открытых источников

Встраивание в потолок «Грильято».

© clck.ru

Особенности применения

© clck.ru

© clck.ru

Рециркулятор универсален, его можно применять как панель для подвесных потолков, крепить на стены и ставить на любую ровную поверхность.

© Фото из открытых источников

© sezlipetsk.ru

Устройство практически бесшумно. Его можно встраивать в стеновые панели, закрывать накладными решетками и т. д.

Технические характеристики

Рециркуляторы работают от сети напряжением 220±22 В, частотой 50 Гц. Мощность, потребляемая рециркулятором, не более 50-75 ВА. Срок службы ламп не менее 9000 часов (750 дней). Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток. Перерыв между включениями не регламентирован. Время выхода рециркулятора на рабочий режим не более 1 мин. Фильтрация воздуха на входе — фильтры типа G4 по ГОСТ р 51251-99. Класс электробезопасности по ГОСТ 30324.0-95 Габаритные размеры рециркулятора 597×597×115 мм. Масса рециркуляторов до 11 кг. Средний срок службы не менее 5 лет. Наружные поверхности рециркулятора допускают дезинфекцию. Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Мощность выходного воздушного потока — до 140м³/час. Обслуживаемая одним аппаратом площадь помещения — 35м² с потолками 3 метра. Уровень шума 35 дБА.

Видео

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Jf0Io1EZr-I

О компании

© sezlipetsk.com

Компания ООО «Алтаир» с 2007 года занимается производством специализированного вентиляционного, холодильного оборудования и оборудования для обеззараживания ультрафиолетовым излучением.

В декабре 2015 года открыт новый завод в Особой экономической зоне ППТ «Липецк». Компания располагает полным технологическим циклом производства и осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.