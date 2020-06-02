Первый на Дальнем Востоке завод по производству OSB-плит заработал в Приморском крае

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Компания «ДНС Лес», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), ввела в эксплуатацию предприятие по производству OSB-плит в Спасске-Дальнем Приморского края. Работа по созданию завода началась в 2018 году.

В России OSB-плиты (ориентированно-стружечные плиты) раньше производили только в Московской, Кировской, Курганской областях, в Карелии и Башкирии. Предприятие сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год, что позволит обеспечить плитами весь ДФО и Сибирь.

Общий объем вложений в строительство завода составил 1,38 млрд рублей. Новое предприятие станет одним из основных работодателей для жителей моногорода Спасск-Дальний. На заводе уже трудоустроены 76 человек, в перспективе штат планируется расширить до 115 человек.

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Проект реализуется при сопровождении АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и его дочернего общества, а также при поддержке инвестиционного агентства региона. В планах собственников — дальнейшее развитие предприятия.

© www.primorsky.ru

Ориентированно-стружечные плиты с каждым годом становятся все более востребованным материалом. Как более экономичный аналог фанеры их применяют в строительстве для внешней отделки домов, возведения перекрытий и укладки пола, используют для изготовления СИП-панелей, корпусной или дизайнерской мебели, а также для изготовления упаковки и тары.

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Группа компаний DNS уже реализовала три инвестиционных проекта в рамках преференциальных режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Помимо завода «ДНС ЛЕС» работают такие предприятия как логистический комплекс «Авиаполис Янковский», завод по производству железобетонных изделий «Домостроительный комбинат Приморье». Активно идет жилищное строительство. Общий объем инвестиций по всем проектам группы компаний на данный момент составляет 8,5 млрд рублей, работу получили больше 900 жителей Приморья.

Всего резиденты СПВ и ТОР в Приморье запустили 192 предприятия, на которых работу получили более 10,9 тыс. жителей края. Общий объем инвестиций 1 779 приморских резидентов в экономику составил свыше 257 млрд рублей.