В Челябинске запустили производство экооборудования для нефтегазовой отрасли

© cheltv.ru

Улучшит экологию и упростит работу нефтяников и газовиков. Челябинские промышленники начали производить уникальное оборудование для топливно-энергетического комплекса. «Умные» установки делают штучно, учитывая пожелания заказчика.

Сейчас заканчивают монтаж автоматической газораспределительной станции «Прогресс». Она обеспечивает подачу газа от магистральных газопроводов к населенным пунктам и промышленным предприятиям. На заводе «Трубодеталь», который выпускает это оборудование, ее уже называют беспилотником. Работать установка может без участия человека, всё контролируют интеллектуальные датчики.

©Видео с youtube.com

«Это является ноу-хау нашего проекта, позволяет без участия человека проводить диагностику и обслуживание. Станция состоит из нескольких модулей. Они предназначены для разных технологических действий», — рассказал Азат Саттаров, начальник цеха по производству блочно-модульного оборудования завода «Трубодеталь».

И еще один эксклюзив завода — установка по отбензиниванию попутного нефтяного газа. Раньше такие делали только в США и Канаде. Техника позволяет перерабатывать попутный газ, который раньше сжигали в огромных факелах.