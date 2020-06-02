В Челябинске запустили производство экооборудования для нефтегазовой отрасли
Улучшит экологию и упростит работу нефтяников и газовиков. Челябинские промышленники начали производить уникальное оборудование для топливно-энергетического комплекса. «Умные» установки делают штучно, учитывая пожелания заказчика.
Сейчас заканчивают монтаж автоматической газораспределительной станции «Прогресс». Она обеспечивает подачу газа от магистральных газопроводов к населенным пунктам и промышленным предприятиям. На заводе «Трубодеталь», который выпускает это оборудование, ее уже называют беспилотником. Работать установка может без участия человека, всё контролируют интеллектуальные датчики.
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«Это является ноу-хау нашего проекта, позволяет без участия человека проводить диагностику и обслуживание. Станция состоит из нескольких модулей. Они предназначены для разных технологических действий», — рассказал Азат Саттаров, начальник цеха по производству блочно-модульного оборудования завода «Трубодеталь».
И еще один эксклюзив завода — установка по отбензиниванию попутного нефтяного газа. Раньше такие делали только в США и Канаде. Техника позволяет перерабатывать попутный газ, который раньше сжигали в огромных факелах.
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