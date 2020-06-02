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Энергетика и ТЭК

Адыгейская ветроэлектростанция присоединена к единой национальной электрической сети

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнили технологическое присоединение к единой национальной электрической сети Адыгейской ВЭС — крупнейшей на юге России ветроэлектростанции, общая сумма финансирования работ составила 650,7 млн рублей.

Проведена модернизация подстанций 330 кВ «Армавир» и 500 кВ «Центральная», построены ЛЭП протяженностью 16,5 км. Общая стоимость работ составила 650,7 млн рублей. Новая ВЭС мощностью 150 МВт покроет 20% потребности Адыгеи в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края.

В проекте также участвовало дочернее АО «Кубанские магистральные сети», от принадлежащей компании линии электропередачи 330 кВ «Армавир — Центральная» возведены заходы на подстанцию 220 кВ «Ветропарк» заявителя. На подстанциях 330 кВ «Армавир» и 500 кВ «Центральная» смонтированы современные микропроцессорные шкафы релейной защиты и автоматики (РЗА). Это произведенное в России оборудование имеет много плюсов — оно компактнее электромеханических аналогов, имеет длительный срок службы — не менее 20 лет, позволит минимизировать риски системных аварий, уточнили в пресс-службе компании.

«Кроме того, на подстанции 330 кВ „Армавир“ установлена автоматика ограничения токовой перегрузки, позволяющая снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании», — добавили в пресс-службе.

Адыгейская ВЭС построена АО «НоваВинд» — дивизионом госкорпорации «Росатом», отвечающим за реализацию проектов в области ветроэнергетики. В составе ВЭС, расположенной на границе Шовгеновского и Гиагинского районов республики, работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая выработка электроэнергии — 354 млн кВт/ч в год. Ранее сообщалось, что объем совокупных инвестиций компании «НоваВинд» в проект строительства первого ветропарка компании мощностью 150 МВт в Адыгее превысил 23 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/8630185

"Россети ФСК ЕЭС", Адыгейская ВЭС, альтернативная энергетика
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    02.06.2023:23:57

    Исходя из данных, представленных в этой новости, то получается ещё четыре такие ветропарка и вся Адыгея будет обеспечена ветро-электроэнергией

    #1199937
  • Андрей Бусыгин Андрей Бусыгин
    03.06.2012:58:12

    Кто-нибудь когда-нибудь просчитывал последствия значительного отбора мощности у приповерхностных воздушных потоков?

    #1199962
  • Иван Иванов Иван Иванов
    03.06.2013:36:18

    Беспокоит степень импортозависимости по ветрякам.

    Механизмы сложные и требуют частого техобслуживания и ремонта. В результате возможные санкции могут привести к быстрому выходу из строя этих агрегатов.

    #1199967
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