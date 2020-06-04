Русское происхождение стыковочного блока для американского корабля Dragon-V2 (США).

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После стыковки с МКС американского пилотируемого корабля Dragon-V2 западные космические издания активно обсуждают тему адаптера IDA, к которому причаливал корабль.Официально стыковочный блок произведен Boeing, однако на фотографии NASA ясно видно, что основной узел изготовлен на Заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия».

Фото в высоком разрешении.

Самое интересное: вроде как «боинговский» стыковочный узел на самом деле представляет собой развитие андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75, разработанного ОКБ-1 (РКК «Энергия») еще для проекта «Союз» — «Аполлон», осуществленного в июле 1975 года.