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Экспорт

Русское происхождение стыковочного блока для американского корабля Dragon-V2 (США).

 © img3.eadaily.com

После стыковки с МКС американского пилотируемого корабля Dragon-V2 западные космические издания активно обсуждают тему адаптера IDA, к которому причаливал корабль.Официально стыковочный блок произведен Boeing, однако на фотографии NASA ясно видно, что основной узел изготовлен на Заводе экспериментального машиностроения РКК «Энергия».

Фото в высоком разрешении.

Самое интересное: вроде как «боинговский» стыковочный узел на самом деле представляет собой развитие андрогинно-периферийного агрегата стыковки АПАС-75, разработанного ОКБ-1 (РКК «Энергия») еще для проекта «Союз» — «Аполлон», осуществленного в июле 1975 года.

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/06...errer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Dragon-V2
  • Alex M Alex M
    04.06.2012:12:05

    При всем уважении, в тексте нет вывода, что из этого следует? А если они будут нам фотографии присылать как в наших гражданских спутниках их микросхемы найдутся? Надеюсь в кораблях типа Орел (Федерация) будут только отечественные электронные схемы, задачи не простые, но наша ЭКБ думаю с такой задачей справится вполне.

    #1200028
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