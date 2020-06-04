Новые ЭП3Д пополнили парк подвижного состава Юго-Восточной и Забайкальской железных дорог

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ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (ДМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершил запланированные на 2020 год поставки в адрес ОАО «РЖД» электропоездов переменного тока ЭП3Д. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

В рамках заключенного в марте 2020 года договора предприятие изготовило пять четырехвагонных составов, которые будут эксплуатироваться на Юго-Восточной и Забайкальской железных дорогах.

Новые ЭП3Д заменят пригородные поезда, выбывающие из эксплуатации в связи с истечением назначенного срока службы и моральным устареванием.

Новые электропоезда созданы на основе передового опыта, накопленного отечественным пассажирским вагоностроением. Подвижной состав соответствует всем требованиям Технического регламента Таможенного союза и может без ограничений эксплуатироваться на железных дорогах стран Евразийского экономического союза, электрифицированных переменным током.

Поезда оснащены современным оборудованием, в том числе системами безопасности, видеонаблюдения, кондиционирования, информационными табло с выводом маршрутной, служебной и рекламной информации для пассажиров. В отделке салонов используются износостойкие материалы. Головные вагоны оборудованы креплениями для велосипедов и экологически чистыми туалетными комплексами.

В электропоездах ЭП3Д применяются современные установки обеззараживания воздуха, прошедшие всесторонние испытания в микробиологической лаборатории ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора. Инактивация микроорганизмов происходит под воздействием УФ-излучения бактерицидных ламп и способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций.

ЭП3Д способен обеспечить комфортные поездки для всех пассажиров, включая людей с ограниченными возможностями. В конструкции головных вагонов электропоезда предусмотрены подъёмники с низких платформ и места для крепления инвалидных колясок, информационные таблички дублированы шрифтом Брайля.

ДМЗ выпускает электропоезда ЭП3Д с 2016 года. За это время изготовлено 60 составов такой модели, 51 из них — для РЖД. Помимо Юго-Восточной и Забайкальской дорог электропоезда ЭП3Д эксплуатируются на Северо-Кавказской, Дальневосточной, Приволжской, Красноярской, Горьковской железных дорогах, а также в Республике Казахстан.

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