В Москве завершили проходку одного из самых глубоких тоннелей Большой кольцевой линии

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4 июня завершены работы по проходке правого перегонного тоннеля между станциями «Рижская» и «Савеловская» Большой кольцевой линии столичной подземки.

Сооружение тоннеля стало одной из самых трудных инженерных задач в ходе строительства БКЛ — рабочие работали на экстремальной глубине.

Северо-восточный участок — один из самых сложных на Большой кольцевой линии. Его глубина достигает 75 метров. Перегоны между станциями на этом участке самые сложные, они проходят под путями двух линий метро, трех направлений железной дороги, под действующими станциями, поэтому требуют максимально кропотливой, аккуратной, точной работы. Часть проходки выполняется вручную.

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Участок от станции «Нижегородская» до станции «Савеловская» начали строить пять лет назад. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций — «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща» и соединительная веткой в депо «Нижегородское».

Работы выполняют в три этапа. В конце марта этого года заработал участок «Нижегородская — Лефортово» в составе трех станций. Его длина составляет 5,8 километра.

В конце года откроют участок длиной один километр «Лефортово — Электрозаводская» с одной станцией. И, наконец, участок «Электрозаводская — Савеловская» длиной 7,2 километра в составе трех станций достроят в 2021-2022 годах.

В данный момент строительную готовность участка «Авиамоторная — Савеловская» оценивают в 66%. Полностью пройдены перегонные тоннели от станции «Авиамоторная» до станции «Сокольники». Идет проходка трёх тоннелей, в строительстве находятся четыре станции.

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