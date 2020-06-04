Завод «Пластмасс» из Челябинской области начал производство эмульсионных взрывчатых веществ

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Завод «Пластмасс» холдинга «Технодинамика» — управляющей организации НПК «Техмаш» организовал новое производство промышленных эмульсионных взрывчатых веществ в наливном и патронированном видах для горнодобывающей отрасли и строительных работ.

Разработчиком проекта являлась организация НАО «НИПИГОРМАШ» г. Екатеринбург.

Испытания новых ЭВВ выявили ряд преимуществ перед другими классами промышленных взрывчатых веществ. В отличие от порошкообразных и тротилосодержащих, эмульсионные ВВ более безопасны в обращении, устойчивы к механическим и тепловым воздействиям и при этом имеют высокую чувствительность к детонационному импульсу, а за счет повышенной водостойкости сохраняют взрывчатые характеристики в проточных водах и даже на большой глубине.

Введенное в эксплуатацию новое автоматизированное производство позволит выпускать до 22 500 тонн эмульсии в год по нескольким рецептурам в зависимости от назначения.

Эмульсионные взрывчатые вещества завода «Пластмасс» предназначены для взрывных работ при разработке месторождений полезных ископаемых, востребованы в нефтяной и газовой промышленности для перфорации скважин, в дорожном строительстве для прокладки дорог через скальные массивы и болота, при сейсморазведке для получения информации о строении и свойствах изучаемых массивов, в гражданском и промышленном строительстве для разрушения предназначенных к сносу зданий и сооружений и др.