В Оренбуржье завод «НСплав» открыл два новых производства

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В Оренбургской области новотроицкий завод приступил к выпуску порошка алюминия и порошка карбида хрома. Это сложные сплавы, которые используется для повышения износостойкости инструментов и деталей.

Порошок алюминия применяется в металлургической промышленности при алюмотермических процессах, в лакокрасочной промышленности в виде пигмента и при производстве пудры паст, для производства газобетона.

Порошок карбида хрома используется при изготовлении смесей, лент и электродов, используемых для нанесения покрытий, защищающих детали от воздействия агрессивных сред, абразивного износа, повышенных температур. Он является сырьем для производства безвольфрамовых твердых сплавов.

Партнёры предприятия смогут получить его продукцию уже в июне. Производственные мощности завода позволят получить 6000 тонн порошка алюминия и 200 тонн карбида хрома в год.

Территория опережающего развития «Новотроицк» для Оренбуржья является ключевой по развитию промышленности, привлечению инвестиций, занятости населения. Запуск нового производства позволит увеличить объёмы инвестиций в несколько миллиардов рублей и получить новые рабочие места.

Отметим, в настоящее время 95% продукции завода «НСплав» отгружается в страны Европы, Азии и в США для различных сфер промышленности.