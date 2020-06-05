Газпромнефть успешно испытала новую технологию строительства скважин для ачимовской толщи

© www.gazprom-neft.ru

На Вынгаяхинском месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» введена в эксплуатацию уникальная для России двуствольная скважина для разработки ачимовской толщи*. По международной классификации скважина соответствует уровню сложности TAML-3**. Ее конструкция позволяет вдвое увеличить приток нефти по сравнению с одноствольной. В разработке и внедрении технологии участвуют специалисты кластера «Большая Ачимовка» «Газпромнефть-ГЕО» и Научно-Технического Центра «Газпром нефти».

Применяемая в сверхплотных породах ачимовской толщи технология гидроразрыва пласта*** позволяет одновременно проводить операцию в обоих горизонтальных стволах скважины, длина которых достигает 1 км. После выполнения 8-стадийного гидроразрыва пласта в каждом стволе и запуска скважины суточная добыча составила более 400 кубических метров нефтесодержащей жидкости в сутки. Конструкция скважины предполагает бурение одного вертикального участка, а для эксплуатации обоих горизонтальных участков используется один комплекс насосного оборудования, что значительно снизило капитальные вложения и расходы на добычу.

«Поиск методов рентабельной разработки трудноизвлекаемых запасов, в том числе ачимовской толщи, — один из ключевых приоритетов нашего технологического развития. В результате мы создаем уникальные проекты, реализация которых — событие для всей отечественной нефтегазовой отрасли. Внедряя новые технические решения, мы переходим на новый уровень эффективности разработки трудноизвлекаемых запасов». — Алексей Вашкевич директор по технологическому развитию «Газпром нефти».

«Разработка ачимовской толщи — проект национального уровня, значимый для экономики страны и способный вдохнуть вторую жизнь в месторождения Западной Сибири, находящиеся на зрелой стадии. „Газпром нефть“ продолжит совершенствовать и внедрять технологии, которые позволяют повышать рентабельность добычи трудноизвлекаемых запасов нефти». — Юрий Масалкин директор по геологоразведке и развитию ресурсной базы «Газпром нефти».

Справка

*Ачимовская толща — пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах двух-четырех километров). Ачимовская толща распространена в пределах практически всего Западно-Сибирского бассейна, площадь распространения — свыше 900 тыс. км2, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Ачимовские пласты характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов.

По оценкам специалистов, запасы нефти Ачимовской толщи достигают 60 млрд тонн. Для поиска рентабельных технологий разработки этой ресурсной базы в «Газпром нефти» создан проектный офис «Большая Ачимовка». Бурение уникальных скважин — один из перспективных технологических проектов компании.

** TAML-3 — один из шести уровней сложности в многоствольном заканчивании скважин. Уровни отличаются друг от друга конструкцией и типом заканчивания бокового ствола. При уровне TAML-3 основной и боковые стволы скважины обсажены без цементирования.

*** Гидроразрыв пласта — закачка в скважину специальной жидкости, под давлением которой в породе образуются трещины для притока нефти. Чем больше площадь, по которой распространятся трещины ГРП, тем выше будет добыча.