Начата добыча нефти из ачимовских залежей Уренгоя
На участке 6А ачимовских нефтяных залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения получен первый промышленный приток нефти, который обеспечили 4 скважины и 2 мобильные установки подготовки нефти.
В перспективе для полномасштабной разработки участка 6А будет построено более 40 скважин и задействована существующая газовая инфраструктура месторождения.
Ачимовскую нефть по сложности добычи приравнивают к сланцевой нефти.
Уренгойское месторождение является одним из крупнейших в мире по начальным запасам газа — 10,9 трлн м3, что позволяло отнести его к категории супергигантских. Расположено в традиционном для добычи газа Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО.
Добыча газа на месторождении началась в 1978 г. Как и большинство уникальных месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, Уренгойское НГКМ вошло в стадию падающей добычи.
Начальные запасы углеводородов в ачимовских отложениях Уренгойского месторождения составляют 1,671 трлн м3 газа по категориям С1+С2, газового конденсата (извлекаемые) — 300,96 млн т, нефти (извлекаемые) — 41,553 млн т.
Сейчас к добыче газа и газового конденсата из ачимовских отложений добавляются и ачимовские нефтяные залежи участка 6А Уренгойского месторождения:
- расположены на глубине около 3400-3700 м,
- отличаются сверхсложным геологическим строением, неоднородностью пород, низкой проницаемостью, высокой температурой и аномально высоким пластовым давлением.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0