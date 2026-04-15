На участке 6А ачимовских нефтяных залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения получен первый промышленный приток нефти, который обеспечили 4 скважины и 2 мобильные установки подготовки нефти.

В перспективе для полномасштабной разработки участка 6А будет построено более 40 скважин и задействована существующая газовая инфраструктура месторождения.

Ачимовскую нефть по сложности добычи приравнивают к сланцевой нефти.

Уренгойское месторождение является одним из крупнейших в мире по начальным запасам газа — 10,9 трлн м3, что позволяло отнести его к категории супергигантских. Расположено в традиционном для добычи газа Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО.

Добыча газа на месторождении началась в 1978 г. Как и большинство уникальных месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, Уренгойское НГКМ вошло в стадию падающей добычи.

Начальные запасы углеводородов в ачимовских отложениях Уренгойского месторождения составляют 1,671 трлн м3 газа по категориям С 1 +С 2 , газового конденсата (извлекаемые) — 300,96 млн т, нефти (извлекаемые) — 41,553 млн т.

Сейчас к добыче газа и газового конденсата из ачимовских отложений добавляются и ачимовские нефтяные залежи участка 6А Уренгойского месторождения: