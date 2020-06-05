На «Сибирском подворье» в Алтайском крае состоялось открытие грибной фермы

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В конце апреля в Алтайском крае на «Сибирском подворье» состоялось открытие грибной фермы в онлайн-формате. Прошлая неделя на предприятии ознаменовалась еще одним событием — сбором урожая в 40 кг.

Грибы на новой ферме будут выращивать круглый год. Ферма рассчитана на производство полного цикла, а также фасовку и хранение урожая. В день здесь смогут получать до 200 кг грибов.

Объем, на который рассчитано производство, позволит снабжать свежими вешенками не только санатории сети «Курорт Белокуриха» и рестораны открытой сети АО «Курорт Белокуриха», но также продавать в розницу в магазинах.

При выращивании вешенок на грибной ферме используют натуральный субстрат из подсолнечной лузги.

Мы очень рады, что на рынок выходит надежный поставщик вешенки в лице СХП «Алтайские луга». Теперь мы можем расширить ассортимент блюд с грибами, потому что у нас появился продукт, в качестве которого мы уверены на сто процентов. Мы будем добавлять вешенки в первые и вторые блюда, в выпечку и десерты, — говорит Людмила ШАРАБАРИНА, директор по питанию АО «Курорт Белокуриха».

Первый долгожданный урожай грибов, выращенных на «Алтайских лугах», мы начали использовать в производстве вареников с картофелем и грибами. И уже в эту пятницу в наших торговых точках можно будет приобрести вареники с картофелем и грибами собственного производства, — говорит Анна ИРЕЙКИНА, главный технолог акционерного общества.

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https://www.belokurikha.ru/news/main/2020/03/27/13089/