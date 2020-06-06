Российские компании представили новые модели полуприцеп-цистерн

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Во второй половине мая 2020 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил новую модель полуприцеп-цистерны ППЦМ-30 (001), предназначенную для перевозки метанола, вместимостью 30 м3 .

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/oqEhIh7gm5M

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Новая модель оснащена самовсасывающим вихревым одноступенчатым насосом 1СВН-80АМ производства АО «ЭНА» (создано в 1992 году на базе Щелковского насосного завода).

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В начале июня 2020 года машиностроительный завод «ФоксТанк», основанный в 2006 году в Нижегородской области и выпускающийaвтоцистерны, автотопливозаправщики, прицепы- и полуприцепы-цистерны, предназначенные для перевозки пищевых продуктов (питьевая вода, молоко, растительные масла, спирт, спиртосодержащие жидкости), химических веществ (агрессивных и неагрессивных), технических жидкостей (соляные растворы, технические жидкости), продуктов нефтехимии и нефтепереработки всех типов (мазут, сырая нефть, битум, индустриальные масла, нефтесодержащие жидкости, бензин, дизельное топливо, керосин), сыпучих грузов, представил новую модель полуприцеп-цистерны ППЦ-966611, которая выполнена из нержавеющей стали и имеет два отсека объемом 14,5 и 16,5 м3. Новая модель полуприцеп-цистерны предназначена для перевозки антисептического раствора-субстанции.

Предприятие ежемесячно выпускает до 70 единиц техники. В планах компании увеличение количества ежемесячно выпускаемой техники в 2 раза, которое станет возможным с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей.

https://uzst.ru/about/news/opasnaya-novinka-metanolovoz-proizvodstva-uralskogo-zavoda-spectehniki

https://www.foxtank.ru/news/800-polupritsep-tsisterna-ppts-966611-prednaznachen-dlya-perevozki-antisepticheskogo-rastvora-substantsii