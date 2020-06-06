Уральский завод спецтехники выпустил новый фургон-рефрижератор

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Уральский завод спецтехники, участник Ассоциации «Росспецмаш», приступил к выпуску новых фургонов с рефрижераторной установкой.

Такой автомобиль представляет из себя передвижную холодильную установку, где на шасси КАМАЗ 43118 смонтирован изотермический кунг с климатическим оборудованием. Диапазон температур в фургоне автомобиля может регулироваться от +5 до -20 С°.

Холодильная установка выпускается двух видов: с прямым приводом, работа которого происходит за счет работы двигателя автомобиля, или с собственным двигателем на дизельном топливе.

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Фургон-рефрижератор используется для транспортировки определенных товаров: продукты питания, медикаменты, цветы. Для их перевозки следует соблюдать особые температурные условия, не допуская перегревания или наоборот — переохлаждения грузов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LtRUEprU6tc