В Челябинске создали систему машинного зрения для энергоэффективных электромобилей

Челябинские ученые создали инновационный комплекс машинного зрения, предназначенный для оптимизации управления электромобилями. Данная разработка обеспечивает снижение затрат в пять раз (минимум!) по сравнению с существующими аналогами.

Система позволяет транспортному средству точно ориентироваться в пространстве независимо от условий погоды, при этом уменьшая потребление энергии на 18%.

Команда интегрировала модуль технического зрения с автоматизированной системой контроля в единую систему, что повысило безопасность и эффективность энергопользования. Используя современное программное обеспечение и нейронную сеть, специалисты разработали математическую модель и алгоритмы обработки изображений от оптических сенсоров для точного позиционирования.

Другие преимущества новинки включают низкую стоимость благодаря камерам вместо дорогих лидаров, а также фокусный принцип анализа для снижения нагрузки на вычисления и ускорения обработки. Камеры идеально дополняют GPS, минимизируя ошибки позиционирования.