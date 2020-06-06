Ученые Тамбовской области выращивают картофель в воздухе

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/CZI3CES79BE

Картофель, который растёт не в земле, а в воздухе, выращивают в Мичуринском государственном аграрном университете. Причем в абсолютно стерильных условиях, что позволяет избежать заражения инфекциями.

Внутри колб — застывшая питательная среда из желатина на основе водорослей — агара. Маленькие побеги почти новорожденных растений закладывают в неё, когда она еще горячая. Раствор богат нужными для всходов витаминами и микроэлементами. В стерильных условиях такой кустик картофеля за 2-3 недели вырастает до 10-12 сантиметров в высоту и начинает давать первые микроплоды.

Всего за сезон в теплицах аграрного университета вырастят 30 тысяч миниплодов российских сортов. Их, согласно Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года, передадут партнёру — хозяйству «Золотая Нива». На импортозамещение семенного фонда потратят 120 миллионов рублей из федерального и областного бюджета. Из корнеплодов в течение двух лет будут выращивать суперэлиту, а затем еще год — элитные сорта картофеля.