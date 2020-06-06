Бородинский РМЗ начал выпуск инновационных ковшей на шагающие экскаваторы

ковш объемом 11 кубометров производства Бородинского РМЗ. Архивное фото © service-suek.ru

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», сервисное предприятие Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае, опробует в работе инновационный ковш облегченной конструкции. Благодаря весу ковш номинальным объемом 11 м3 может работать как на шагающем экскаваторе ЭШ-11/70, где 11 м3 — проектная емкость ковша, в значительной степени снижая нагрузку на стрелу, так и на машине ЭШ-10/70 с проектной емкостью ковша 10 м3, повышая тем самым ее производительность.

К созданию ковша на Бородинском РМЗ приступили в 2018 году. Облегчить конструкцию удалось за счет более тонких стенок из специального литья. Дополнительно вместо задней глухой поверхности установлены цепи. Объем ковша при этом увеличился с 10 до 11 кубометров, а нагрузка на стрелу, напротив, снизилась за счет веса конструкции всего в 6 410 кг. Впервые разработка была представлена профессиональному сообществу на Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг-2018», где сразу завоевала Гран-при в номинации «Лучший экспонат».

На текущий момент ковш проходит промышленные испытания на одной из горных машин Бородинского разреза — ЭШ-10/70 № 17. Машина с инновационным ковшом уже приближается к рубежу наработки в 300 тысяч м3 горной массы. Задача таких испытаний — подтвердить «сильные стороны» конструкции и принять технические решения там, где ковшу требуется доработка. «Мы наметили ряд улучшений, чтобы повысить и эксплуатационные характеристики ковша, и в целом производительность экскаватора», — уточнил технический директор ООО «Бородинский РМЗ» Сергей Тюрин.

В ближайшее время на Бородинском РМЗ планируют освоить серийный выпуск инновационных ковшей, прежде всего, для комплектования парка шагающих экскаваторов Бородинского разреза. До конца 2020 года заводчане планируют произвести еще четыре ковша новой конструкции. Производство будет налажено в рамках действующей на предприятии программы импортозамещения.

Сегодня по программе импортозамещения РМЗ выпускает комплектующие на все типы экскаваторов зарубежного производства и шламовые насосы — оборудование, широко применяемое на обогатительных фабриках по всему миру. Продукция завода неоднократно была отмечены Национальной премией в области импортозамещения «Приоритет»: в 2018 году высокую награду получили шламовые насосы, а в 2019-м — траки для экскаваторов KOMATSU.