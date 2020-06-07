НЭВЗ отправил тяговый агрегат нового поколения свердловской компании

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Новочеркасский электровозостроительный завод отправил свердловской компании «ЕВРАЗ КГОК» (осуществляет управление Качканарским горно-обогатительным комбинатом) тяговый агрегат переменного тока НП1. Договор на очередную поставку был подписан в октябре 2019 года.

В настоящее время на предприятии их уже более 20 штук. На комбинате НП1 заменяют вырабатывающие ресурс тяговые агрегаты ОПЭ1. Новые машины позволяют компании вывозить из глубоких карьеров со сложным рельефом составы из 11 груженых думпкаров весом 1,3 тыс. тонн горной массы. Ежесуточно один локомотивосостав перевозит порядка 8 тыс. тонн горной массы.

Тяговый агрегат НП1 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к эксплуатации в условиях открытых горных выработок. Он обладает большой тяговой мощностью, высокой скоростью, оснащен четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления.

В последние годы выполнен ряд работ по доработке конструкции тяговых агрегатов этой серии. В частности, внедрена принципиально новая для тяговых агрегатов конструкция системы гребнесмазывания, позволяющая обеспечить оптимальное дозирование смазочных материалов, снизить расход электроэнергии, уменьшить вероятность смещения бандажных гребней колесных пар на рельсы, снизить удельный износ бандажей колесных пар.