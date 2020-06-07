КРЭТ начал делать поверхностный монтаж печатных плат для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М1»

© pravmin74.ru

Каслинское предприятие «Радий» в апреле начало осуществлять поверхностный монтаж печатных плат для производства аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М1». Это уникальное производство, не имеющее аналогов в Челябинской области, сообщает минпром.

Предприятие входит в структуру Государственной корпорации «Ростех» и в рамках кооперации на высокотехнологичном оборудовании стало выпускать комплекты плат для аппаратов ИВЛ, производимых на Уральском приборостроительном заводе (г. Екатеринбург).

«Во всех 800 выпущенных аппаратах ИВЛ стоят наши платы. Мы в короткий срок увеличили объемы производства до 100 комплектов по 9 плат в каждом. И в связи с обострением ситуации с распространением коронавирусной инфекции планируем работать без выходных», — рассказывает заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер АО «Радий» Валерий Палтусов.