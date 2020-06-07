На «Сарансккабельоптике» открыли новый цех и освоили производство новой продукции

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В ООО «Сарансккабель-Оптика» дан старт новому проекту по производству труб из алюминия и алюминиевых сплавов. На предприятии налажен выпуск двух типов труб. Это сварные плоскоовальные и круглые экструдированные трубы.

В сегменте труб из алюминия и сплавов для холодильного и теплообменного оборудования всех категорий промышленности, практически отсутствует российское производство. Данный сегмент рынка демонстрирует активный рост в связи с замещением дорогой меди на алюминий из-за его преимуществ — в первую очередь это цена, а также вес изделий, их компактность, легкость сборки.

© sarko.ru

© sarko.ru

Импортозамещение — самое перспективное направление работы. На заводе «Сарансккабельоптика» освоили несколько видов непрофильных, но очень востребованных рынком производств. Здешняя продукция нужна и в гражданской, и в оборонной промышленности.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rUGKC55ezAI